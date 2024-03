Dramat Barcelony, kolejne ciosy. Wszystko przed najważniejszym meczem

Niemniej jednak są to bardzo wyraźne i częste osłabienia. Szczególnie, że zwykle dotyczą tych piłkarzy, których Xavi uznaje za kluczowych. Mowa o Robercie Lewandowskim, Pedrim czy Frenkiem de Jongu. Każdy z nich był już tym sezonie przynajmniej raz wykluczony z gry na dłuższy czas. Między innymi przez to, Xavi tak często wprowadzał młody zawodników do gry, a Ci zwykle się sprawdzali. Nie wystarczyło to jednak na choćby dobre regularne wyniki w tym sezonie, który może zakończyć się dla Barcelony bez trofeum.