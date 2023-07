Mariany Północne z uwagi na kwestie proceduralne i słaby poziom nie zostały przyjęte do FIFA, ale otrzymały zgodę na grę w eliminacjach Pucharu Azji w 2027 roku. Jest to o tyle ciekawe, że to należące do USA terytorium pacyficzne nie jest częścią kontynentu azjatyckiego. To część należącego do Oceanii archipelagu zwanego Mikronezją.