Dostał nieoczekiwaną szansę od Probierza, teraz zmienia barwy. Oficjalny komunikat

Maxi Oyedele przez pewien czas swojej juniorskiej kariery wydawał się być może piłkarzem, który będzie w stanie wskoczyć do dorosłej drużyny Manchesteru United. Nic takiego się jednak nie wydarzyło. Oyedele widocznie dla działaczy "Czerwonych Diabłów" nie wykazywał takiego potencjału, jakiego by oczekiwali. W związku z tym latem 2024 roku młodzieżowy wówczas reprezentant Polski, przeniósł się do Legii Warszawa.

Oyedele nie zagrał w pierwszym oficjalnym meczu Legii - z Aktobe, a kilka dni później Legia oficjalnie poinformowała o transferze reprezentanta Polski, który opuścił zespół z Warszawy na rzecz przenosin do Francji, a konkretnie do RC Strasbourg. Francuzi wpłacili kwotę klauzuli naszego kadrowicza, a część z tej sumy otrzyma Manchester United.

"Reprezentant Polski Maxi Oyedele podpisał kontrakt z Racingiem do 2030 roku. Urodzony w Anglii i wychowany w Manchesterze United, Oyedele był częścią drużyny, która zdobyła Młodzieżowy Puchar Anglii (FA Youth Cup) w 2022 roku. Po kilku wypożyczeniach za granicę, defensywny pomocnik dołączył do Legii Warszawa, z którą dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA w minionym sezonie. Dzięki swoim znakomitym występom został powołany do reprezentacji Polski w wieku zaledwie 19 lat i ma już na koncie dwa występy w narodowych barwach. Oyedele podpisał z Racingiem pięcioletnią umowę, wzmacniając środek pola zespołu" - czytamy w oficjalnym komunikacie.