Doskonałe wieści dla Dawida Kownackiego. Na to Polak czekał od dawna

Dawid Kownacki tego lata oficjalnie zmienił klub. Polak po bardzo dobrym sezonie na zapleczu Bundesligi przeszedł do Werderu Brema, gdzie będzie wzbogacał swoje piłkarskie CV. Jak na razie jednak napastnik w nowym klubie nie gra zbyt wiele, ale to może się niebawem zmienić. Według niemieckich dziennikarzy Werder opuści bowiem podstawowy snajper drużyny, a to otwiera szansę dla Kownackiego.