Doprowadził do sukcesów mały kraj. Teraz czas na kolejny, a szansa ogromna

W skład islandzkiego teamu trenerskiego wejdą jeszcze byli współpracownicy Hallgrimmsona Helgi Kolvidsson i Gudmundur Hreidarsson. Pierwszym meczem pod wodzą nowego sztabu będzie pod koniec września towarzyskie spotkanie z Argentyną.

"Dla Jamajki, która zajmuje 62. miejsce w rankingu FIFA, zatrudnienie islandzkich szkoleniowców to recepta na sukces, po tym jak licząca 330 tysięcy mieszkańców Islandia zagrała w mistrzostwach Europy w 2016 roku i mundialu w 2018" - skomentowały islandzkie media.

"Nasz dentysta z zawodu i fanatyk futbolu najpierw trenował Wikingów, później piłkarzy arabskich, a teraz będą to Reggae Boyz, jak się ich tutaj nazywa" - skomentował dziennik "Visir".

Hallgrimmsonpo mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku zakończył pracę z reprezentacją i został trenerem katarskiego Al-Arabi.

"Jamajka to zupełnie inny świat. Trzy lata spędziłem w Zatoce Perskiej i wszystko, co tam zabronione, to tutaj jest dozwolone. To zupełna odwrotność" - powiedział szkoleniowiec dziennikowi kanałowi islandzkiej telewizji RUV.

