Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dopadł Roberta Lewandowskiego, to piąty raz w historii. W niedzielę dopiął swego

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Reprezentacja Norwegii przełamała trwającą od 1998 roku niemoc, zapewniając sobie awans na mistrzostwa świata. Imponuje bilans 8-0-0, ale także dorobek strzelecki Erlinga Haalanda. Snajper Manchesteru City dołączył do elitarnego grona piłkarzy, którzy zdobyli 16 goli w eliminacjach do danego mundialu - tyle, co kiedyś Robert Lewandowski.

Erling Haaland i Robert Lewandowski (zdj. Polaka z el. MŚ 2018)
Erling Haaland i Robert Lewandowski (zdj. Polaka z el. MŚ 2018)Image Photo Agency/Getty ImagesGetty Images

Reprezentacja Norwegii po raz pierwszy od 1998 roku zagra na mundialu. Długie niemal trzy dekady czekania przerwało pokolenie Erlinga Haalanda i Martina Odegaarda, choć ten drugi w ostatnim czasie mierzył się z problemami zdrowotnymi. Z kolei snajper Manchesteru City grał regularnie i to jak natchniony.

W niedzielę podopieczni Stale Solbakkena pokonali Włochy 4:1, mimo że przegrywali na San Siro 0:1 i nie musieli się wysilać, bo mieli w zasadzie pewne pierwsze miejsce z uwagi na dużo lepszy bilans bramkowy od Italii. Mimo to postanowili zagrać o pełną pulę. Dokonali zwrotu akcji, a ich drugi i trzeci gol był autorstwa właśnie Haalanda. Te dwa ciosy przedzieliło zaledwie półtorej minuty.

Norwegia jedzie na mundial. Erling Haaland strzelił 16 goli

Norwegia zakończyła więc grupę z kompletem zwycięstw, a 25-letni napastnik łącznie uzbierał 16 trafień. To drugi najlepszy wynik w historii danych eliminacji do mistrzostw świata. Także tyle uzbierali w przeszłości Archie Thompson, Ahmed Khalil, Mohammad Al-Sahlawi i Robert Lewandowski. Wyliczył to Cezary Kawecki, informują o tym także różne światowe konta na X.

W drodze na MŚ w Rosji "Lewy" pokonywał bramkarzy w 9 z 10 meczów. Jedyny wyjątek to wyjazd do Kopenhagi (0:4 z Danią). Pozostałymi rywalami podopiecznych Adama Nawałki były Kazachstan, Armenia, Rumunia i Czarnogóra.

Norwegia może już czekać na 5 grudnia, gdy o 18:00 w Waszyngtonie rozpocznie się losowanie grup turnieju.
Jan Urban zaskoczy składem na Maltę? Będą zmiany w jedenastce

Zobacz również:

Robert Lewandowski
As Sportu

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Poznaj zasady plebiscytu

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
Brutalny faul na Sebastianie Szymańskim! Wyglądało to bardzo groźniePolsat SportPolsat Sport
Erling Haaland i Mohamed Salah
Erling Haaland i Mohamed SalahADRIAN DENNISAFP
Dwóch piłkarzy w trakcie intensywnej walki o piłkę na murawie stadionu, jeden z zawodników ubrany w ciemny strój Manchesteru City, drugi w biały strój Realu Madryt, w tle rozmyta publiczność na trybunach.
Erling Haaland i Vinicius Junior w walce o piłkęPIERRE-PHILIPPE MARCOUAFP
Erling Haaland w meczu z Włochami
Erling Haaland w meczu z WłochamiCORNELIUS POPPE / NTB / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja