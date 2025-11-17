Dopadł Roberta Lewandowskiego, to piąty raz w historii. W niedzielę dopiął swego

Reprezentacja Norwegii po raz pierwszy od 1998 roku zagra na mundialu. Długie niemal trzy dekady czekania przerwało pokolenie Erlinga Haalanda i Martina Odegaarda, choć ten drugi w ostatnim czasie mierzył się z problemami zdrowotnymi. Z kolei snajper Manchesteru City grał regularnie i to jak natchniony.

W niedzielę podopieczni Stale Solbakkena pokonali Włochy 4:1, mimo że przegrywali na San Siro 0:1 i nie musieli się wysilać, bo mieli w zasadzie pewne pierwsze miejsce z uwagi na dużo lepszy bilans bramkowy od Italii. Mimo to postanowili zagrać o pełną pulę. Dokonali zwrotu akcji, a ich drugi i trzeci gol był autorstwa właśnie Haalanda. Te dwa ciosy przedzieliło zaledwie półtorej minuty.

Norwegia jedzie na mundial. Erling Haaland strzelił 16 goli

Norwegia zakończyła więc grupę z kompletem zwycięstw, a 25-letni napastnik łącznie uzbierał 16 trafień. To drugi najlepszy wynik w historii danych eliminacji do mistrzostw świata. Także tyle uzbierali w przeszłości Archie Thompson, Ahmed Khalil, Mohammad Al-Sahlawi i Robert Lewandowski. Wyliczył to Cezary Kawecki, informują o tym także różne światowe konta na X.

W drodze na MŚ w Rosji "Lewy" pokonywał bramkarzy w 9 z 10 meczów. Jedyny wyjątek to wyjazd do Kopenhagi (0:4 z Danią). Pozostałymi rywalami podopiecznych Adama Nawałki były Kazachstan, Armenia, Rumunia i Czarnogóra.

Norwegia może już czekać na 5 grudnia, gdy o 18:00 w Waszyngtonie rozpocznie się losowanie grup turnieju.

