Doniesienia ws. reprezentanta Polski znalazły potwierdzenie. Jest oficjalne ogłoszenie
Wyjaśniła się przyszłość Łukasza Skorupskiego we włoskiej Bologni. Bramkarz, który jest obecnie podstawowym zawodnikiem między słupkami reprezentacji Polski, teraz poznał, jak będzie wyglądała jego najbliższa przyszłość. Oficjalną informację w tej sprawie wydał klub Polaka. W jednym momencie wszystko stało się jasne.
Odkąd Wojciech Szczęsny zakończył karierę w reprezentacji Polski, palmę pierwszeństwa między słupkami naszej kadry narodowej przejął Łukasz Skorupski. Przez lata wychowanek Górnika Zabrze pełnił funkcję "dwójki" w zespole i cierpliwie czekał na swoją szansę.
Kiedy ówczesny selekcjoner Michał Probierz zastanawiał się, czy wybrać Skorupskiego, czy Marcina Bułkę, dawał szansę obu. W końcu jednak trenera do siebie bardziej przekonał 34-latek, który zdążył w reprezentacji rozegrać kilka naprawdę dobrych spotkań. Wystarczy przypomnieć nagrodę dla MVP meczu Polska - Francja na EURO 2024, kiedy to zremisowaliśmy w ostatnim naszym spotkaniu na tej imprezie 1:1. Trafiła ona właśnie do Łukasza Skorupskiego.
Ogłosili ws. Skorupskiego. Klub wydał komunikat
Łukasz Skorupski od 2013 roku gra we Włoszech. Najpierw była AS Roma, a w latach 2015-2017 wypożyczenie do Empoli. Od 2018 roku polski bramkarz broni barw Bologni.
W ciągu tych siedmiu lat zagrał dotychczas w 260 meczach, w których zachował 68 czystych kont. W zeszłym sezonie z kolei sensacyjnie wygrał z Bologną Puchar Włoch, a także wystąpił z nią w Lidze Mistrzów.
Dziś, kilka minut po godzinie 12 Bologna ogłosiła ws. Łukasza Skorupskiego i jego przyszłości. Włoskie media od jakiegoś czasu spekulowały, że może dojść do porozumienia na linii klub-bramkarz. I tak też się stało. Bologna przedłużyła kontrakt z Łukaszem Skorupskim do 30 czerwca 2027 roku. Oficjalny komunikat pojawił się na stronie internetowej klubu, a także w mediach społecznościowych.
Teraz Łukasz Skorupski, wraz z kolegami może szykować się do kolejnego ligowego spotkania. 19 października zagra z Cagliari. Natomiast 23 października Bologna zmierzy się w ramach Ligi Europy z FCSB.
Bologna już w niedzielę 19 października rozegra kolejne ligowe spotkanie. Na wyjeździe zmierzy się z Cagliari. Cztery dni później w ramach rozgrywek Ligi Europy powalczy w Bukareszcie z rumuńskim FCSB.