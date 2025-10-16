Odkąd Wojciech Szczęsny zakończył karierę w reprezentacji Polski, palmę pierwszeństwa między słupkami naszej kadry narodowej przejął Łukasz Skorupski. Przez lata wychowanek Górnika Zabrze pełnił funkcję "dwójki" w zespole i cierpliwie czekał na swoją szansę.

Kiedy ówczesny selekcjoner Michał Probierz zastanawiał się, czy wybrać Skorupskiego, czy Marcina Bułkę, dawał szansę obu. W końcu jednak trenera do siebie bardziej przekonał 34-latek, który zdążył w reprezentacji rozegrać kilka naprawdę dobrych spotkań. Wystarczy przypomnieć nagrodę dla MVP meczu Polska - Francja na EURO 2024, kiedy to zremisowaliśmy w ostatnim naszym spotkaniu na tej imprezie 1:1. Trafiła ona właśnie do Łukasza Skorupskiego.

Ogłosili ws. Skorupskiego. Klub wydał komunikat

Łukasz Skorupski od 2013 roku gra we Włoszech. Najpierw była AS Roma, a w latach 2015-2017 wypożyczenie do Empoli. Od 2018 roku polski bramkarz broni barw Bologni.

W ciągu tych siedmiu lat zagrał dotychczas w 260 meczach, w których zachował 68 czystych kont. W zeszłym sezonie z kolei sensacyjnie wygrał z Bologną Puchar Włoch, a także wystąpił z nią w Lidze Mistrzów.

Dziś, kilka minut po godzinie 12 Bologna ogłosiła ws. Łukasza Skorupskiego i jego przyszłości. Włoskie media od jakiegoś czasu spekulowały, że może dojść do porozumienia na linii klub-bramkarz. I tak też się stało. Bologna przedłużyła kontrakt z Łukaszem Skorupskim do 30 czerwca 2027 roku. Oficjalny komunikat pojawił się na stronie internetowej klubu, a także w mediach społecznościowych.

Teraz Łukasz Skorupski, wraz z kolegami może szykować się do kolejnego ligowego spotkania. 19 października zagra z Cagliari. Natomiast 23 października Bologna zmierzy się w ramach Ligi Europy z FCSB.

Łukasz Skorupski obronił rzut karny w meczu Aston Villa - Bologna. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

