Dominik Furman będzie występował w Turcji, podał "Super Express". Piłkarz ostatnie cztery lata spędził w Wiśle Płock.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłkarz zaatakował sędziego. Przewrócił, a potem kopnął. Wideo INTERIA.TV

28-letni pomocnik musi tylko jeszcze przejść testy medyczne w Genclerbirligi Ankara, które mają się odbyć w poniedziałek.

Reklama

Furman nie pierwszy raz wyjeżdża poza Polskę. W styczniu 2014 roku został sprzedany przez Legię Warszawa do Toulouse FC za 2,65 mln euro. Nie podbił jednak Francji, podobnie jak Włoch, gdzie był wypożyczony do Hellasu Werona.



Zawodnik ostatnie cztery lata spędził w Wiśle Płock, która wykupiła go z Toulouse za 150 tysięcy euro. W zespole "Nafciarzy" skończył mu się kontrakt i wybrał kolejny wojaż zagraniczny.

Genclerbirligi to 12. klub ligi tureckiej poprzedniego sezonu.