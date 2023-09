Maik Nawrocki w naszym kraju z pewnością znajduje się w czołówce środkowych obrońców, jeśli chodzi o potencjał, który w nich drzemie. Polak do polski pierwszy raz trafił zimą 2021 roku. Wówczas został wypożyczony do Warty Poznań. W Wielkopolsce spędziła zaledwie niespełna pół roku, ale to wystarczyło, aby zainteresować sobą mocniejsze polskie zespoły.