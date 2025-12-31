Do Marciniaka dochodzą te wieści z FIFA. Ogłoszą koniec. Padł konkretny termin

Przepisy w piłce nożnej na przestrzeni dekad zmieniły się dość wyraźnie. Wpłynęło to m.in. na przyspieszenie wydarzeń boiskowych, a co za tym idzie, uatrakcyjnienie meczów. FIFA wciąż chce iść z duchem czasu i wprowadzać kolejne zmiany, które przyciągną młodych ludzi do oglądania piłkarskich spotkań. Ostatnim przełomowym momentem było wprowadzenie powtórek wideo, przed którymi opierano się przez wiele lat.

I choć system ten wciąż nie jest perfekcyjny, dzięki niemu udało się uniknąć wielu pomyłek sędziowskich, które miałyby wpływ na wynik rywalizacji. Jest wielce prawdopodobne, że przed kibicami, piłkarzami i sędziami kolejne poważne zmiany, które w dużym stopniu wpłyną na przebieg meczów. Jak podają zagraniczne media, w tym hiszpański "AS", Gianni Infantino - szef FIFA - przymierza się do przełomu.

Koniec spalonego jakiego znamy? Szymon Marciniak i inni sędziowie muszą być gotowi na zmiany

Nie można wykluczyć, że już w przyszłym sezonie obowiązywała będzie nowa zasada spalonego. Dotychczas ofsajd jest wówczas, gdy jakakolwiek część ciała atakującego zawodnika, którą może zdobyć gola, w momencie podania znajduje się bliżej bramki przeciwnika niż ostatni obrońca drużyny broniącej. Teraz ma być to zmienione w zasadzie o sto osiemdziesiąt stopni.

Jeśli Międzynarodowa Rada Futbolu (IFAB) wyda pozytywną opinię, od przyszłego sezonu spalony będzie wówczas, gdy ciało piłkarza atakującego znajdzie się całkowicie za ostatnim obrońcą. To byłaby duża przewaga dla napastników, którzy już na "starcie" mogliby mieć kilkadziesiąt centymetrów przewagi nad defensorami. To nie jedyna zmiana, jaką chce wprowadzić FIFA.

W Pucharze Narodów Arabskich przetestowano obowiązkowe opuszczenie boiska na dwie minuty przez zawodnika, który wymagał pomocy medycznej. Możliwe również, że już podczas nadchodzących mistrzostw świata w 2026 roku VAR zostanie rozszerzony o rzuty rożne i karanie czerwoną kartką za dwie żółte. Obecnie sędzia może wspomóc się VAR-em w trzech przypadkach: rzutu karnego, bezpośredniej czerwonej kartki lub złej identyfikacji karanego zawodnika.

