"Do jednej bramki". Oglądaj magazyn piłkarski na żywo!

Nowy sezon "Do jednej bramki"

Paweł Ciszek zaprasza na kolejne odcinki autorskiej produkcji. Nowa oprawa, nowa energia, ta sama jakość. Najgorętsze tematy, rozmowy z ekspertami i komentatorami Eleven Sports oraz Polsat Sport, a także z gośćmi specjalnymi. "Do jednej bramki" od 13 września na żywo w poniedziałek o godz. 12:00 w Polsat Box Go i na sport.interia.pl, a następnie w formie VOD w Polsat Go.

Co w nowym sezonie "Do jednej bramki"?

Program, tak jak do tej pory będzie się skupiał na występach reprezentantów Polski w czołowych ligach europejskich, na reprezentacji Polski oraz na najbardziej prestiżowych rozgrywkach na świecie - Lidze Mistrzów. Dodatkowo nie może zabraknąć wątków dotyczących naszego "rodzynka" w europejskich pucharach - występującej w fazie grupowej Ligi Europy Legii Warszawa. Dopełnieniem formatu są sondy, które prowadzi Julia Borowczyk oraz przegląd sieci Jakuba Jusińskiego, czyli "Sieciówka".

Reklama

Nowoczesna oprawa graficzna

Program doczekał się nowej, nowoczesnej i oryginalnej oprawy graficznej, której autorami są Krzysztof Machajski i Tomasz Habza. - W czołówce widzimy sędziów, piłkarzy i kibiców. Wszyscy kibicują razem, wszyscy grają do jednej bramki. Puchar jest zwieńczeniem, które ma pokazać, że wszyscy czekamy na zwycięzców rozgrywek, o których mowa w magazynie - mówią autorzy oprawy.

Autorska produkcja o tematyce sportowej

"Do jednej bramki" to program o charakterze publicystycznym, poruszający bieżące wiadomości, którymi żyją kibice na całym świecie. Producentem jest Ewelina Tomasik, wydawcą Angelina Makar-Kuzia, a kierownikiem produkcji i realizatorem Andrzej Pawlonka.