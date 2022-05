"Do Jednej Bramki". Oglądaj 65. odcinek na żywo

"Do jednej bramki" to produkcja Polsatu o tematyce sportowej. Program o charakterze publicystycznym, na luzie, poruszający bieżące wiadomości, którymi żyją kibice na całym świecie.

Zapraszamy Was w każdy poniedziałek na żywo o 12:00, na Polsat Box Go, Polsat Go oraz stronie Interii!

Prowadzącym program jest Paweł Ciszek. Jednym z dzisiejszych gości jest Sebastian Staszewski, dziennikarz Interii.