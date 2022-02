"El Fenomeno", mistrz świata z 2002 roku z Brazylią udzielił wywiadu dla Bobo tv, kanału Twitch Christiana Vieriego. Mówił o Messim, Neymarze, Mbappe, a także opowiadał jak Romario wyciągał go z hotelu, spuszczając z okna drabinę i nakłaniał do imprezowania do piątej nad ranem, żeby zabrać miejsce w składzie. - Na treningu byłem umierający - dodał.

Ronaldo: Mbappe będzie numerem 1

- Gdybyśmy my piłkarze z dawnych lat byli tak mądrzy jak Messi i inni dzisiaj, zdobylibyśmy dwa razy więcej goli - powiedział podkreślając profesjonalne prowadzenie obecnych gwiazd. Brazylijczyk uważa, że w niedalekiej przyszłości najlepszym piłkarzem świata będzie Kylian Mbappe. - Ze swoją nadludzką szybkością, dynamiką i zimną krwią pod bramką, może dokonać rzeczy wielkich - powiedział. - Czytałem, że w Realu Madryt będzie zarabiał 50 mln euro za sezon. Szkoda, że my urodziliśmy się za wcześnie.

Reklama

Ronaldo: Benzema przed Lewandowskim

Za najlepszego dziś środkowego napastnika świata uważa Karima Benzemę. - Lewandowski jest blisko. Haaland jest silny, być może będzie kiedyś nawet numerem 1 na tej pozycji, ale nie ma takiej techniki jak dwaj pierwsi.

Czy najlepszym dziś piłkarzem brazylijskim jest Neymar? - Ja uwielbiam patrzeć jak gra. W kadrze pobił rekordy strzeleckie moje, Romario, Zico, brakuje mu pięciu do Pelego. Życzę mu, żeby zdobył tytuł mistrza świata. Wiem, że jest krytykowany za swoje zachowanie poza boiskiem, ale to inna sprawa - powiedział Ronaldo.