Zdobywcę Złotej Piłki AD 2021 poznamy na uroczystej gali 29 listopada. W gronie poważnych kandydatów w zasadzie pozostało już tylko czterech piłkarzy. To Robert Lewandowski, Lionel Messi, Jorginho i N'Golo Kante.



Złota Piłka 2021. Lewandowski laureatem?

Zastanawiający wpis Zbigniewa Bońka na TT sugerować ma zapewne, że prestiżowe trofeum przypadnie w udziale kapitanowi reprezentacji Polski. Nie wszyscy jednak dowierzają w taki obrót sprawy.



"Zapomnijcie, że Lewy będzie miał Złotą Piłkę. Zibi umie podpalić twittera. Wie co napisać aby się działo i to zrobił. Złotą Piłkę zdobędzie jakiś piłkarz PSG i chyba to będzie Messi" - to komentarz jednego z obserwujących Bońka na Twitterze.



"Jeśli to prawda, to 29.11 zapadnie mi w pamięci na zawsze. Moja babcia opowiadała mi o dniu, w którym Polak został Papieżem, a ja będę opowiadał o tym, że Polak został oficjalnie najlepszym piłkarzem globu" - to stanowisko innego z internautów.



Boniek, jako wiceprezydent UEFA, ma dostęp do informacji o charakterze newralgicznym. Najwyraźniej posiadł już wiedzę na temat końcowych rozstrzygnięć w wyścigu po trofeum znane w świecie jako Ballon d'Or. Na oficjalny komunikat w tej sprawie musimy poczekać jeszcze 33 dni.



Plebiscyt France Football wraca do życia po dwuletniej przerwie. Przed rokiem Złota Piłka nie została przyznana z powodu pandemii, siejącej spustoszenie również w futbolu. Murowanym faworytem był wówczas Lewandowski, uznany najlepszym graczem świata przez FIFA.



UKi



