Karim Benzema w poniedziałkowy wieczór odebrał swoją pierwszą Złotą Piłkę. Po czterech latach to gracz Realu Madryt sięgnął po trofeum - ostatnim wygranym z szeregów "Los Blancos" był Luka Modrić w 2018 roku. W kolejnych latach dwukrotnie wygrywał Lionel Messi, a raz plebiscyt odwołano z powodu pandemii koronawirusa.

Florentino Perez czeka na kolejne Złote Piłki. Ma dwóch kandydatów

Prezes "Królewskich" Florentino Perez jest przekonany, że w kadrze zespołu z Estadio Santiago Bernabeu są kolejni zawodnicy, którzy będą w przyszłości zdobywać najważniejszą indywidualną nagrodę na świecie. Został zapytany o to, czy informacje o chęci odejścia z PSG Kyliana Mbappe go nudzą. To Francuz był przedstawiany jako dominator piłki nożnej na następne lata, a jednak nie trafił do Madrytu.

- Mnie one nie nudzą, bo ja już nawet ich nie czytam. Mieliśmy już okienko transferowe i teraz to nie ma już znaczenia. Czy jeszcze ten temat wróci? Nigdy nie wiadomo nic o przyszłości, ale piłkarze Realu Madryt w ataku rozwijają się w spektakularny sposób. Rodrygo i Vinicius to dwóch wspaniałych graczy, którzy mają 21 i 22 lat. Wszystko przed nimi. Widzę ich obu jako Złote Piłki - przyznał Hiszpan, cytowany przez serwis realmadryt.pl

Vinicius w zeszłym sezonie pokazał najlepszą formę w karierze, strzelając 22 gole i notując 20 asyst. Nieco w jego cieniu powoli rozwija się Rodrygo. Perez całkowicie wierzy w dalszy progres obu skrzydłowych z Brazylii.

