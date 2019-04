Dinamo Zagrzeb zapewniło sobie w piątek 20. mistrzostwo Chorwacji. Klub Damiana Kądziora, z Polakiem w składzie, wygrał 1-0 ze Slavenem Belupo.

Dinamo już przed meczem miało olbrzymią przewagę nad drugą w tabeli Rijeką. Po piątkowej wygranej wynosi aż 23 punkty, dzięki czemu piłkarze ze stolicy Chorwacji mogą świętować drugie mistrzostwo z rzędu.

Wygraną 1-0 drużynie z Zagrzebia zapewniło trafienie Amera Gojaka. W wygranej pomógł również Kądzior. Polak wybiegł na boisko w podstawowym składzie, został zmieniony po 63 minutach.

26-letni pomocnik trafił do Dinama latem z Górnika Zabrze. Ma spory udział w zdobyciu tytułu - w tym sezonie rozegrał 25 meczów w lidze chorwackiej, strzelił w nich cztery gole i zaliczył 10 asyst. Kądzior dostaje też powołania od Jerzego Brzęczka - na razie rozegrał trzy mecze w reprezentacji Polski.

Do Zagrzebia ściągnął go Nenad Bjelica. Były trener Lecha Poznań już w pierwszym sezonie po powrocie do ojczyzny sięgnął po tytuł.

