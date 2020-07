Po zaledwie siedmiu kolejkach z funkcją trenera Dinama Zagrzeb pożegnał się Igor Joviczević - poinformowały tamtejsze media. Piłkarzem mistrza Chorwacji jest Damian Kądzior.

"Dziękuję klubowi za zaufanie, cudowne lata spędzone w akademii i szansę pracy z pierwszą drużyną. Zawsze będę człowiekiem Dinama i wierzę, że dziś to tylko +do widzenia+, a nie pożegnanie z moim ulubionym klubem" - powiedział Joviczević.

Stołeczny klub ogłosił w poniedziałek rozwiązanie współpracy ze szkoleniowcem, który całkiem niedawno na ławce zastąpił Nenada Bjelicę, zwolnionego 16 kwietnia. Bjelica jest znany polskim kibicom z pracy w Lechu Poznań.

Dinamo już wcześniej zapewniło sobie tytuł mistrzowski, w rozgrywkach ligowych ma olbrzymią przewagę nad rywalami, ale pod wodzą Joviczevicia zawodziło. Czary goryczy przelała niedzielna porażka z NK Rijeka 0-2.

Pod wodzą tego trenera klub z Zagrzebia, w składzie z Kądziorem, odniósł trzy zwycięstwa oraz po dwa mecze zremisował i przegrał.

"Przepraszamy za tak szybkie rozstanie, ale musimy wykazać się odpowiedzialnością w tych trudnych czasach. W imieniu klubu dziękuję Igorowi za świetne wyniki, które osiągnął z naszymi juniorami. Drzwi do Dinama zawsze będą dla niego otwarte" - stwierdził dyrektor sportowy Zoran Mamić, jeden z kandydatów do objęcia funkcji szkoleniowca do końca sezonu.

