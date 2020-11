Diego Maradona został przyjęty w poniedziałek do szpitala w La Placie z oznakami depresji. Legendarny argentyński piłkarz, który jest trenerem lokalnego klubu Gimnasia y Esgrima, trzy dni wcześniej skończył 60 lat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maradona, Pele, Beckham dziękują lekarzom za walkę z koronawirusem. Wideo © 2020 Associated Press

Agencja AP cytuje wypowiadającego się anonimowo pracownika Maradony, który określił, że stan słynnego przed laty zawodnika nie jest poważny.

Reklama

"Był bardzo smutny od tygodnia, nie chciał jeść" - relacjonowała wspomniana osoba z otoczenia mistrza świata z 1986 i wicemistrza z 1990 roku.



Jak dodała, osobisty lekarz Leopoldo Luque zabrał pretendenta do miana najlepszego piłkarza świata do prywatnej kliniki na badania. Argentyńczyk mieszka w położnej ok. 40 kilometrów od Buenos Aires La Placie od jesieni ubiegłego roku, gdy został szkoleniowcem ekipy Gimnasia y Esgrima.



W dniu 60. urodzin pojawił się na chwilę na meczu ligowym swoich podopiecznych, ale oglądał je z trybun i opuścił stadion przed końcem pierwszej połowy. Jego nieobecność na ławce trenerskiej była związana z zaleconą przez lekarza kwarantanną po kontakcie z osobą, która miała objawy Covid-19. Luque zaprzeczył, by sam Maradona był zakażony. Negatywny wynik dały też przeprowadzone u niego testy.



"Brakowało mu energii, urodziny były czynnikiem, który w pewnym aspekcie komplikował sprawę. Moim pomysłem jest, by nawadniać go przez trzy dni, zobaczyć, jaki będzie rozwój wypadków i dostosować leki. To nie jest żadna nagła sytuacja. On może w dowolnej chwili zdecydować się na powrót do domu" - zaznaczył lekarz.



Słynny piłkarz w przeszłości nieraz trafiał do szpitala, przeważnie z powodu konsekwencji prowadzonego przez niego przez długi czas rozrywkowego trybu życia. W styczniu ubiegłego roku został przyjęty ze względu na krwawienie w układzie pokarmowym, dwa lata temu zaś zasłabł na meczu Argentyna - Nigeria podczas mistrzostwach świata w Rosji. W 2007 roku sam zgłosił się do kliniki w Buenos Aires, szukając pomocy w walce z nałogiem alkoholowym, a trzy lata wcześniej trafił do szpitala z poważnymi problemami z sercem i oddychaniem, co łączono z braniem kokainy. Potem był na odwyku narkotykowym na Kubie i w ojczyźnie, a następnie w 2005 roku poddał się operacji zmniejszenia żołądka, co pomogło mu schudnąć.