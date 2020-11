Operacja usunięcia skrzepu krwi z mózgu Diego Maradony zakończyła się sukcesem - poinformowali argentyńscy lekarze. We wtorek wieczorem u legendarnego piłkarza wykryty został krwiak podtwardówkowy.

Maradona przeszedł późnym wieczorem we wtorek operację krwiaka podtwardówkowego. Jak zaznaczył Leopolodo Luque, lekarz słynnego piłkarza, operacja przebiegła zgodnie z planem.

- Udało mi się skutecznie usunąć krwiaka, a organizm Diego bardzo dobrze zareagował na operację - cytuje wypowiedź Luque "As".



- Sytuacja Diego jest pod kontrolą. Jego pobyt w szpitalu, będzie zależał od szybkości powrotu do zdrowia. Reakcja organizmu jest obiecująca - dodał argentyński lekarz.



Maradona trafił do szpitala w La Placie w poniedziałkowy wieczór. Jak informowano - z objawami depresji.



We wtorek tomografia komputerowa wykazała obecność krwiaka podtwardówkowego, którego objawy w zachowaniu mogły częściowo przypominać depresję - były to apatia, osłabienie, brak apetytu oraz silny ból głowy.



Krwiak podtwardówkowy powstaje w wyniku nagromadzenia krwi między powierzchnią mózgu a czaszką, spowodowanego pęknięciem żyły pod czaszką. W przeważającej większości są one wynikiem urazu głowy.

Obecnie legendarny piłkarz jest trenerem lokalnego klubu Gimnasia y Esgrima. W dniu 60. urodzin pojawił się na chwilę na meczu ligowym swoich podopiecznych, ale oglądał go z trybun i opuścił stadion przed końcem pierwszej połowy. Jego nieobecność na ławce trenerskiej była związana z zaleconą przez lekarza kwarantanną po kontakcie z osobą, która miała objawy Covid-19. Luque zaprzeczył, by sam Maradona był zakażony. Negatywny wynik dały też przeprowadzone u niego testy.



Słynny piłkarz w przeszłości nieraz trafiał do szpitala, przeważnie z powodu konsekwencji prowadzonego przez niego przez długi czas rozrywkowego trybu życia. W styczniu ubiegłego roku został przyjęty ze względu na krwawienie w układzie pokarmowym, dwa lata temu zaś zasłabł na meczu Argentyna - Nigeria podczas mistrzostwach świata w Rosji. W 2007 roku sam zgłosił się do kliniki w Buenos Aires, szukając pomocy w walce z nałogiem alkoholowym, a trzy lata wcześniej trafił do szpitala z poważnymi problemami z sercem i oddychaniem, co łączono z braniem kokainy. Potem był na odwyku narkotykowym na Kubie i w ojczyźnie, a następnie poddał się operacji zmniejszenia żołądka, co pomogło mu schudnąć.