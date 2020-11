Diego Maradona trafił do szpitala. Wykryty u niego został krwiak podtwardówkowy i potrzebna jest pilna operacja - informuje TyC Sports.

Wczoraj Maradona trafił do szpitala w La Placie. Jak informowano - z objawami depresji. Legendarny piłkarz "był bardzo smutny, nie chciał jeść" - tak sytuację relacjonował anonimowy współpracownik Maradony agencji AP.



We wtorek wieczorem argentyńska telewizja TyC Sports przekazała bardzo złe wieści na temat 60-latka. Jak podano, wykryto u niego krwiaka podtwardówkowego.



Legendarny Argentyńczyk ma przejść operację usunięcia skrzepu krwi z mózgu. Według telewizji sytuacja jest poważna i dynamiczna. Lekarze po tomografii komputerowej zdecydowali, że nie można czekać ani chwili z operacją.



Krwiak podtwardówkowy powstaje w wyniku nagromadzenia krwi między powierzchnią mózgu a czaszką, spowodowanego pęknięciem żyły pod czaszką. W przeważającej większości są one wynikiem urazu głowy.

Jego objawy można w pewien sposób pomylić z depresją - należą do nich m.in. osłabienie, apatia oraz silny ból głowy.





