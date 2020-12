Diego Maradona patronem stadionu w Buenos Aires

Stadion Unico de La Plata, na którym Diego Armando Maradona pełnił funkcję trenerską przed śmiercią 25 listopada, przyjmie imię legendy argentyńskiego futbolu - ogłosił w piątek gubernator prowincji Buenos Aires.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Diego Maradona nie żyje. Słynne cytaty o "Boskim Diego". Wideo INTERIA.TV

"Postanowiliśmy zmienić nazwę tego obiektu na stadion "Unico de la Plata Diego Armando Maradona". Diego był wyjątkowy (Unico po hiszpańsku to wyjątkowy - red.) i zasługuje na to, aby ten wyjątkowy stadion nosił jego imię" - powiedział gubernator Axel Kicillof w obecności prezydenta Argentyny Alberto Fernandeza i wiceprezydent Cristiny Kirchner.



Zmieniona zostanie również nazwa jednej z trybun na cześć zmarłego niedawno byłego trenera Argentyny Alejandro Sabellego, byłego piłkarza i szkoleniowca Estudiantes, który poprowadził Argentynę do finału mistrzostw świata w 2014 roku.



Stadion Unico de La Plata powstał w latach 90-tych z myślą o współdzieleniu go przez dwa rywalizujące ze sobą lokalne zespoły - Estudiantes i Gimnasia y Esgrima. Po inauguracji w 2003 roku był jednak wykorzystywany przez te zespoły tylko sporadycznie. Jeden z najnowocześniejszych obiektów w Argentynie będzie gospodarzem czterech meczów Copa America w lipcu przyszłego roku.



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Reklama

Sprawdź!

Przed śmiercią w wieku 60 lat z powodu zatrzymania krążenia Maradona prowadził zespół Gimnasia y Esgrima, który objął we wrześniu 2019 roku.



Inny stadion w Buenos Aires, obiekt klubu Boca Juniors, nosi już od 2004 roku imię słynnego numeru 10 argentyńskiej reprezentacji. To właśnie tu "Pibe de Oro" (złoty dzieciak) rozpoczął karierę w wieku 15 lat.



Na cześć argentyńskiej legendy przemianowano także stadion San Paolo w Neapolu, na którym Maradona zbudował swoją włoską legendę, przyczyniając się do rozkwitu lokalnego klubu Napoli w latach 1984-1991.



Burmistrz Neapolu zaproponował zmianę nazwy stadionu San Paolo zaledwie kilka godzin po wiadomości o śmierci Maradony, który stał się prawdziwym idolem tego miasta po zdobyciu wraz z klubem dwóch tytułów mistrza Włoch.



sab/ krys/

Zdjęcie Diego Maradona / AFP

-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment.