Diego Maradona nie żyje. Stefano Ceci: Diego był już zmęczony, pozwolił sobie odejść

- Diego Maradona był zmęczony, naprawdę zmęczony. Pozwolił sobie odejść psychicznie i fizycznie. Nie chciał już więcej żyć - wyznał przyjaciel i menedżer zmarłego niedawno Diego Maradony - Stefano Ceci.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Diego Maradona pochowany w "Ogrodzie Pokoju" (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Diego Maradona zmarł w swoim domu w Tigers dwa dni temu. Do tej pory nie zostały opublikowane precyzyjne informacje dotyczące okoliczności śmierci legendarnego zawodnika m.in. Napoli, lecz jak zaznacza jego przyjaciel i menedżer Stefano Ceci, sprawa ma o wiele szerszy kontekst.



- Diego przestał być sobą gdy skończył 17 lat. Odtąd stał się Maradoną - Diego był sam. Mieszkałem z nim przez ostatnie 20 lat. Maradona był bardzo trudny do opanowania, podczas gdy Diego był kruchy i pokorny. Noszę w sobie wiele wspomnień - stwierdził Ceci w rozmowie z neapolitańskim "Radiem Kiss-Kiss", cytowany przez "Corriere dello Sport".



Ceci twierdzi, że w ostatnich miesiącach Maradona zmienił się i przestał być sobą.



- Diego był zmęczony - naprawdę zmęczony. Widziałem, że coś jest nie tak. Jeszcze dwa lata temu pamiętam go aktywnego, gdy grał w piłkę w Dubaju z osobami młodszymi od siebie o 20 lat. Ostatnio pozwolił sobie odejść psychicznie i fizycznie. Nie chciał już więcej żyć - dodał przyjaciel Maradony.