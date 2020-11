Diego Maradona nie żyje. Stanisław Czerczesow: Będziemy zawsze pamiętać jego niepowtarzalną grę

Diego Maradona był genialnym piłkarzem, którego niepowtarzalna gra będzie zawsze pamiętana - ocenił w środę trener reprezentacji Rosji Stanisław Czerczesow. Wyznał, że "z ciężkim sercem przeczytał wiadomość o odejściu tego wielkiego współczesnego piłkarza".

"Kiedy proszono mnie, by opisać go jako zawodnika, to do głowy przychodziło tylko jedno słowo: genialny" - powiedział Czerczesow. Jego reakcję na śmierć Maradony przekazały służby prasowe piłkarskiej reprezentacji Rosji.

"Miałem szczęście spotkać się z nim na murawie, gdy Spartak rywalizował z Napoli, jak i na różnych innych zawodach i imprezach" - wspominał Czerczesow. Moskiewski Spartak i SSC Napoli, w którym grał wówczas Argentyńczyk, starły się w rozgrywkach Pucharu Europy 1991/1992. Czerczesow podkreślił, że Maradona był "piłkarzem unikalnym pod każdym względem". Zapewnił także: "zawsze będziemy pamiętać jego niepowtarzalną grę".

"W imieniu własnym i całego zespołu reprezentacji Rosji przekazuję wyrazy głębokiego współczucia wszystkim bliskim" - dodał trener Sbornej.

Maradona, mistrz świata z 1986 roku, zmarł w środę w wieku 60 lat. Przyczyną śmierci był zawał serca.

