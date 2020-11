Świat opłakuje śmierć jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Diego Armando Maradona zmarł 25 listopada 2020 roku, 15 lat wcześniej zmarł porównywany do niego, słynny George Best.

Mistrz świata z 1986 roku, autor jednego z najsłynniejszych trafień w historii futbolu w meczu przeciwko Anglii, a także innego gola z tego spotkania nazywanego później "ręką boga". Skandalista kochany przez kibiców, który był podmiotem jednego z największych sporów pomiędzy fanami: kto lepszy Pele czy Maradona?

25 listopada urasta do miana dnia pechowego dla piłki nożnej. Tego dnia 15 lat temu w 2005 roku zmarł angielski piłkarz George Best. Wiele razy porównywany do Maradony i Pelego napastnik, nazywany był często "piątym Beatlesem". Istniało nawet powiedzenie "Pele Good, Maradona Great, George Best", co można przetłumaczyć jako grę słowną: Pele dobry, Maradona świetny, George najlepszy".



Best sam zwykł mawiać, że "gdyby tyle nie pił, nikt nie słyszałby o Pele i Maradonie". Reprezentant Irlandii Północnej stylem gry przypominał Maradonę, obaj byli niezwykle szybcy, skoczni i posiadanie nietuzinkowe umiejętności techniczne. Teraz połączył ich także dzień śmierci, choć oddalony o siebie o 15 lat. To co różniło go od Argentyńczyka to przede wszystkim pochodzenie, Irlandia Północna nie słynie bowiem z wielu piłkarskich talentów.

Zdjęcie Diego Armando Maradona / AFP

