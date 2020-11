"Idol" - tak watykański dziennik "L'Osservatore Romano" zatytułował artykuł o zmarłym Diego Maradonie. Gazeta wspomina jego osiągnięcia i pisze też o "słabości geniusza". Według dziennika, niektóre gole legendy piłki zasługują na to, by "trafić do muzeum".

Na łamach tych zwrócono uwagę na to, że Maradona był "bardzo ludzki ze swoimi kruchościami", a jego życie mijało "między światłami a cieniem".

"Ale wielkim postaciom gotowym jest się wybaczyć wszystko albo prawie" - zauważył watykański dziennik.

Przypomniał jednocześnie: "Historia pełna jest geniuszy, którzy w swoim życiu nie byli wzorami do naśladowania. Lecz w przypadku artystów w ostatecznym rachunku liczą się dzieła".

"Niektóre gole Maradony mogłyby spokojnie trafić do muzeum z racji swego piękna" - przyznała gazeta.

Przypomniała spotkania papieża Franciszka z jego rodakiem, w tym pierwsze w Watykanie w 2014 roku. Przytoczyła słowa, jakie skierował do piłkarza: "Czekałem na ciebie".



