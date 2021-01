Kameruński piłkarz Royal Antwerpia Didier Lamkel Ze przeprosił za założenie koszulki rywala - Anderlechtu, w której przyjechał do klubowego centrum treningowego. Ochrona obiektu nie wpuściła go do środka, a całość została sfilmowana.

Lamkel Ze w ten sposób wyraził niezadowolenie z postępowania kierownictwa klubu, które nie chce zgodzić się na jego transfer do Panathinaikosu Ateny.

Piłkarz zapowiedział także, że jeśli ta sytuacja się nie zmieni, założy także koszulkę lokalnego rywala - Beerschot. Później przeprosił jednak za swoje zachowanie.

"Chciałbym przeprosić klub i społeczność Antwerpii, bo to wspaniali, wyjątkowi kibice, którzy mnie wspierali. Moja reakcja wzięła się stąd, że moja głowa była gdzie indziej, zajęta kwestią transferu. To nie było dla mnie łatwe, ale chcę bardzo przeprosić za te gesty" - powiedział Senegalczyk w materiale wideo opublikowanym na klubowym koncie na Twitterze.

Lemkel Ze dołączył do Royal Antwerpia w 2018 roku, w tym sezonie wystąpił w pięciu spotkaniach.

