Diament Barcelony zaskoczył ws. Szczęsnego. Jest jedno "ale" po głośnym transferze

Wobec tego w zespole prowadzonym przez Hansiego Flicka nagle pojawiła się konieczność sprowadzenia nowego golkipera. Pojawiło się kilka nazwisk, które były rozważane przez Barcelonę. Na dwóch pierwszych miejscach znaleźli się zawodnicy, którzy mają wielkie doświadczenie. Mowa o Keylorze Navasie, który w przeszłości bronił barw Realu Madryt i nie raz doprowadzał kibiców "Blaugrany" do szewskiej pasji. Drugim z bramkarzy był odpoczywający na emeryturze Wojciech Szczęsny .

Szczęsny nie będzie numerem jeden? Casado zaskakuje

Transfer Polaka wydawał się niemożliwy właśnie z racji na to, że kilka tygodni wcześniej ogłosił on emeryturę. Jak się jednak okazuje presja Barcelony i znajomość z Robertem Lewandowskim była na tyle istotna, że Szczęsny przyjął ofertę, którą na stół położył mu klub z Katalonii. Mowa o kontrakcie jedynie do końca tego sezonu. Według wielu dziennikarzy i ekspertów Polak bez problemów powinien niebawem wskoczyć między słupki "Blaugrany" i odgrywać kluczową rolę.