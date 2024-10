Derby Hiszpanii szansą dla Szczęsnego

Z naszego punktu widzenia smaczku dodaje oczywiście obecność polskich piłkarzy w ekipie Blaugrany - Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. O ile jesteśmy pewni występu napastnika reprezentacji Polski, który odzyskał wysoką skuteczność (aż marzy się, żeby taką efektywność i determinację pokazywał w meczach reprezentacji Polski), to w przypadku bramkarza wydaje się przesądzone, że obejrzy to spotkanie z perspektywy ławki rezerwowych. Aczkolwiek może to być dla niego przełomowy moment. Od jego przenosin do stolicy Katalonii trener Barcy nie miał powodu, by dokonywać zmiany w bramce. Inaki Pena spisuje bez zarzutów. Zmiana w bramce tak bez powodu byłaby więc bardzo źle odebrana z dwóch powodów. Pena jest przecież wychowankiem klubu, więc wiadomo, że sympatia kibiców jest po jego stronie, wszyscy trzymają kciuki, by to on został bramkarzem numer 1 na lata. Druga sprawa, to wysłanie go na ławkę w takim momencie byłoby ciosem dla młodego bramkarza, który chce udowodnić swoją wartość w tych największych wyzwaniach. A przecież każdemu trenerowi powinno chodzić o to, by budować pewność siebie swoich zawodników. Postawienie na Szczęsnego tak obiektywne byłoby więc nieracjonalne. Niewątpliwie jednak dla młodego golkipera będzie to jednym z najtrudniejszych spotkań w karierze. Może być to mecz definiujący losy rywalizacji na dłuższy czas. Moment, w którym Pena albo pokaże się z dobrej strony i zablokuje Szczęsnego na dłuższy czas, albo... No właśnie... Jeśli po tym występie będą do niego jakieś zarzuty, wtedy otworzy się szansa dla polskiego bramkarza.

