Polski zawodnik nie pograł zbyt długo w dzisiejszym meczu drugiej ligi angielskiej - Championship pomiędzy Derby County a Charlton Athletic. Bielik został ukarany czerwoną kartką już po kwadransie gry.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nottingham Forest - Derby County 1-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Mecz (rozpoczął się o 20:45 polskiego czasu) lepiej zaczęła drużyna Krystiana Bielika. Derby Country przeważało od początku spotkania i w 10. minucie wyszło na prowadzenie po nieco szczęśliwym trafieniu Jasona Knighta. Chwilę potem dał o sobie znać Krystian Bielik. Pomocnik gospodarzy w 15. minucie spotkania brutalnie sfaulował Conora Gallaghera.



Reklama

Reprezentant Polski był zdecydowanie spóźniony i z dużym impetem wpadł w nogi rywala. Chwilę wcześniej niezbyt dokładnie podawał Matt Clarke i przez to do piłki doszedł Gallagher. Sędzia początkowo nie zdecydował się na ukaranie Polaka, jednak po chwili pokazał czerwoną kartkę i podopieczni Phillipa Cocu resztę spotkania grali w osłabieniu.



Były zawodnik m.in. Arsenalu jest jednym z podstawowych graczy Derby w tym sezonie. Do tej pory wystąpił w 20 spotkaniach i była to jego pierwsza czerwona kartka w rozgrywkach Championship. Bielik jest regularnie powoływany do kadry reprezentacji Polski. Wystąpił w trzech spotkaniach el. Euro 2020: przeciwko Słowenii, Austrii i Izraelowi.



Championship - wyniki, tabela, strzelcy