Depay zgadza się odejść z Barcelony. Warunki kontraktu już ustalone

Jako pierwszy o decyzji Memphisa Depaya poinformował kataloński "Sport". Zdaniem dziennika Holender zrozumiał, że na Camp Nou jego przyszłość rysuje się wyjątkowo mgliście i - wobec zbliżającego się mundialu w Katarze - postanowił opuścić Barcelonę już tego lata.

Te doniesienia potwierdza włoski "Tuttosport", idąc nawet krok dalej - z najnowszej publikacji dowiadujemy się, że Depay zdążył już uzgodnić z Juventusem Turyn dwuletni kontrakt. Za każdy rok gry zawodnik ma zarobić 6 mln euro.

Obecna umowa 28-letni zawodnika zachowuje ważność do końca obecnego sezonu. Barcelona liczyła na to, że na pożegnaniu z piłkarzem zyska podwójnie - odciąży listę płac i zarobi na transferze. Katalończycy musieli jednak znacznie obniżyć swoje oczekiwania, by turyńczycy byli zainteresowani finalizacją rozmów.

Przed rokiem Depay przychodził do "Blaugrany" z Olympique Lyon bez kwoty odstępnego. Jego obecna wartość rynkowa sięga 35 mln euro. Niewykluczone jednak, że Juventus wyłoży nie więcej niż połowę tej kwoty.

Fabrizio Romano informuje tymczasem, że tego lata Barcelonę opuści tylko jeden bramkostrzelny gracz. Jeśli rzeczywiście okaże się nim Depay, na Camp Nou zostanie Pierre-Emerick Aubameyang. O pozyskanie Gambijczyka nadal zabiega londyńska Chelsea.

