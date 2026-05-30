W zeszły weekend obserwowaliśmy finisz sezonu na poziomie Ekstraklasy oraz Betclic 1. Ligi. Tym razem przyszła pora na ostateczne rozstrzygnięcia na poziomie drugiej oraz trzeciej ligi. Emocji nie brakowało do samego końca - poznaliśmy pierwszych beniaminków oraz drużyny, które ostatecznie spadają z ligi. Przed nami jeszcze baraże o awans.

W pierwszej grupie trzeciej ligi od dawna nie można było mówić o rywalizacji o mistrzostwo. To przypadło rezerwom Legii Warszawa, które w ostatecznym rozrachunku osiągnęły 13 punktów przewagi nad drugim ŁKS-em Łomża, którego czeka walka w dwustopniowych barażach.

Prawdziwy dramat przeżyli z kolei kibice GKS-u Bełchatów. Zasłużony przed laty klub przed ostatnią serią spotkań tracił dwa punkty do bezpiecznej strefy. Niezbędny w takim wypadku był triumf nad rezerwami Wisły Płock oraz korzystne wyniki pozostałych spotkań.

Katastrofa dawnego wicemistrza Polski. Zasłużony klub spadł do czwartej ligi

Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Bełchatowanie przegrali na wyjeździe z rezerwami "Nafciarzy" aż 1:4 i ostatecznie spadają do IV ligi. Notowana przed tym meczem w bezpiecznej strefie Broń Radom przegrała swoje spotkanie i również pożegnała się z ligą. Porażki swoich przeciwników wykorzystał GKS Wikielec, który teraz musi czekać na rozstrzygnięcie baraży. Jeżeli ŁKS Łomża nie awansuje do II ligi, to Wikielec również pożegna się z ligą.

GKS Bełchatów jest klubem, który w pamięci polskich kibiców zapisał się przede wszystkim z rewelacyjnego sezonu 2006/2007. Wówczas drużyna prowadzona przez Oresta Lenczyka, napędzana przez Łukasza Gargułę oraz Radosława Matusiaka została wicemistrzem Polski. Na mecie tamtego sezonu o zaledwie jeden punkt lepsze okazało się Zagłębie Lubin pod przewodnictwem Czesława Michniewicza.

Tak dobrego sezonu klub z Bełchatowa już nie powtórzył, lecz regularnie do 2015 roku grał w Ekstraklasie. Kolejne próby powrotu kończyły się niepowodzeniem, a z czasem sytuacja finansowa klubu stawała się coraz gorsza. Czara goryczy przelała się w 2022 roku - drużyna została wycofana w trakcie sezonu II ligi, a sam klub ogłosił upadłość.

Nowa drużyna utworzona jako kontynuatorka tradycji starej "Gieksy" rozpoczęła grę od poziomu IV ligi. Podmiot utworzony w miejsce niewydolnego finansowo klub nie był w stanie wyjść ponad poziom III ligi. W sobotę w Płocku jasnym się stało, że GKS po trzech latach spada na piąty poziom rozgrywkowy.

W III lidze GKS Bełchatów mierzył się m.in. z rezerwami występujących w Ekstraklasie Legii, Wisły Płock, Widzewa Łódź oraz Jagiellonii Białystok. W następnych miesiącach na stadion byłego wicemistrza Polski będą przyjeżdżali zawodnicy z takich klubów jak Orkan Buczek, Zryw Wygoda, czy Boruta Zgierz.

GKS Bełchatów - Widzew II Łódź w ramach pierwszej grupy III ligi PAWEL PIOTROWSKI/400MM Newspix.pl

Orest Lenczyk był trenerem GKS-u Bełchatów, gdy ten w 2007 roku zdobywał wicemistrzostwo Polski PETER STEFFEN AFP

