Dla reprezentacji Szwecji był to mecz ostatniej szansy. Tylko pewne zwycięstwo z Włochami utrzymałoby ich "przy życiu", jeśli chodzi o walkę o udział w mistrzostwach Europy do lat 21.

Rywalem była reprezentacja Włoch, czyli główny rywal Polaków w walce o pierwsze miejsce w grupie. Podopieczni Jerzego Brzęczka wcześniej pokonali Czarnogórę 1:0. Dzięki temu mają komplet zwycięstw i znakomitą sytuację na dwie kolejki przed końcem. O wszystkim najpewniej przesądzi bezpośredni mecz z Italią na wyjeździe.

Szwedzi szybko znokautowani. Ich nadzieja zgasła w 22. minucie

Gdyby Szwedzi wygrali z Włochami, mieliby na koncie 13 punktów. Włosi - 18. Taka sytuacja jeszcze dawałaby im jakiekolwiek nadzieje na zajęcie 2. miejsca. Spotkanie z reprezentacją "Azzurri" od początku jednak układalo się dla nich fatalnie.

Już w 19. minucie sędzia podyktowal rzut karny dla Włochów. Luca Koleosho z Paris FC zamienił go na bramkę. Zaledwie trzy minuty później ten sam zawodnik podwoił prowadzenie swojej drużyny. Szwedzi wpadli w bardzo poważne tarapaty.

W drugiej połowie doszło już do nokautu. Najpierw gola na 3:0 strzelił Cher Ndour. W 63. minucie meczu prowadzenie jeszcze podwyższył Luca Lipani.

Mecz Szwecja - Włochy w kwalifikacjach do Euro U21 zakończył się wynikiem 4:0 dla gości.

To był prawdziwy pokaz siły na Boras Arena. Włosi zdemolowali reprezentację Szwecji, która definitywnie straciła szansę na awans. Ostatnimi reprezentacjami z tej grupy w grze o Euro pozostały Polska i Włochy. Bardzo możliwe, że ostatecznie obie wywalczą bilet na dużą imprezę.

Walka o pierwsze miejsce do ostatniej kolejki. Polacy zmierzą się z Włochami

Jeśli Polska zajmie pierwsze miejsce w grupie, awansuje bezpośrednio na Euro U21. Aby to osiągnąć, trzeba wygrać w kolejnym meczu ze Szwecją i przynajmniej zremisować z Włochami.

Drugie miejsce natomiast dałoby nam szansę na awans przez baraże. Wyjątkiem jest najlepsza drużyna ze wszystkich ekip, które zajmą drugie miejsce w swojej grupie. Ona jako jedyna również może liczyć na bezpośrednią promocję na mistrzostwa. Pozostałe będą musiały powalczyć jeszcze o bilet na Euro.

Statystyki meczu Szwecja U21 0 - 4 Włochy U21 Posiadanie piłki 0% 0% Strzały 4 12 Strzały celne 3 8 Strzały niecelne 1 4 Strzały zablokowane 0 0 Ataki 68 55

