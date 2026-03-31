Definitywny koniec marzeń Szwedów o mistrzostwach. A Polacy w euforii

Kacper Dąderewicz

Ważne wieści z polskiej grupy. W walce o Euro U21 pozostały już tylko dwie drużyny - plasująca się na 1. miejscu z kompletem zwycięstw Polska oraz Włochy. Szwecja i Czarnogóra przegrały dziś swoje mecze z wyżej wymienionymi rywalami, więc definitywnie pożegnały się z marzeniami o udziale w mistrzostwach. Spotkanie Skandynawów z Italią zakończyło się ich porażką 0:4. To była prawdziwa deklasacja.

Szwecja U21 wypada z gry o EuroMathias BergeldNewspix.pl

Dla reprezentacji Szwecji był to mecz ostatniej szansy. Tylko pewne zwycięstwo z Włochami utrzymałoby ich "przy życiu", jeśli chodzi o walkę o udział w mistrzostwach Europy do lat 21.

Rywalem była reprezentacja Włoch, czyli główny rywal Polaków w walce o pierwsze miejsce w grupie. Podopieczni Jerzego Brzęczka wcześniej pokonali Czarnogórę 1:0. Dzięki temu mają komplet zwycięstw i znakomitą sytuację na dwie kolejki przed końcem. O wszystkim najpewniej przesądzi bezpośredni mecz z Italią na wyjeździe.

Szwedzi szybko znokautowani. Ich nadzieja zgasła w 22. minucie

Gdyby Szwedzi wygrali z Włochami, mieliby na koncie 13 punktów. Włosi - 18. Taka sytuacja jeszcze dawałaby im jakiekolwiek nadzieje na zajęcie 2. miejsca. Spotkanie z reprezentacją "Azzurri" od początku jednak układalo się dla nich fatalnie.

Już w 19. minucie sędzia podyktowal rzut karny dla Włochów. Luca Koleosho z Paris FC zamienił go na bramkę. Zaledwie trzy minuty później ten sam zawodnik podwoił prowadzenie swojej drużyny. Szwedzi wpadli w bardzo poważne tarapaty.

W drugiej połowie doszło już do nokautu. Najpierw gola na 3:0 strzelił Cher Ndour. W 63. minucie meczu prowadzenie jeszcze podwyższył Luca Lipani.

Mecz Szwecja - Włochy w kwalifikacjach do Euro U21 zakończył się wynikiem 4:0 dla gości.

To był prawdziwy pokaz siły na Boras Arena. Włosi zdemolowali reprezentację Szwecji, która definitywnie straciła szansę na awans. Ostatnimi reprezentacjami z tej grupy w grze o Euro pozostały Polska i Włochy. Bardzo możliwe, że ostatecznie obie wywalczą bilet na dużą imprezę.

Walka o pierwsze miejsce do ostatniej kolejki. Polacy zmierzą się z Włochami

Jeśli Polska zajmie pierwsze miejsce w grupie, awansuje bezpośrednio na Euro U21. Aby to osiągnąć, trzeba wygrać w kolejnym meczu ze Szwecją i przynajmniej zremisować z Włochami.

Drugie miejsce natomiast dałoby nam szansę na awans przez baraże. Wyjątkiem jest najlepsza drużyna ze wszystkich ekip, które zajmą drugie miejsce w swojej grupie. Ona jako jedyna również może liczyć na bezpośrednią promocję na mistrzostwa. Pozostałe będą musiały powalczyć jeszcze o bilet na Euro.

Mistrzostwa Europy U21 - Kwal.
Faza grupowa
31.03.2026
18:30
Zakończony
Wszystko o meczu

Statystyki meczu

Szwecja U21
0 - 4
Włochy U21
Posiadanie piłki
0%
0%
Strzały
4
12
Strzały celne
3
8
Strzały niecelne
1
4
Strzały zablokowane
0
0
Ataki
68
55
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja