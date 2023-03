Decyzja zapadła. To może być teraz główny kandydat do walki o mundial

Maroko wycofało ostatecznie swoją odrębna kandydaturę w walce o mundial 2030. Dołącza za to do tych, którzy mają bardziej realną szansę zdobyć prawo organizacji mistrzostw świata - informuje Al Jazeera. Mamy zatem do czynienia z powstaniem potężnego i prawdopodobnie głównego faworyta do zdobycia tego turnieju.