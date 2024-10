Decyzja Realu Madryt wstrząsnęła całym światem. W mediach wrze, gromy lecą zewsząd

Na ponad tydzień przed galą Złotej Piłki światowe media informowały, że trofeum powędruje w ręce Vinciusa Juniora. Brazylijczyk czuł się niemal pewny triumfu. Aż do czasu poniedziałkowego poranka, kiedy to Fabrizio Romano zaszokował niemal cały świat. Znany dziennikarz poinformował, że to jednak Rodri, a nie skrzydłowy Realu Madryt zostanie nagrodzony.