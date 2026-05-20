W 2025 roku reprezentacja Polski Socca (piłki nożnej sześcioosobowej) uzyskała niemały rozgłos. Stało się to za sprawą wywalczenia tytułu najlepszej ekipy Starego Kontynentu. W finale ubiegłorocznych ME "Biało-czerwoni" pokonali Francuzów (4:2), sięgając po historyczne trofeum.

Kilka miesięcy później podopieczni trenera Klaudiusza Hirscha ponownie stanęli do międzynarodowych batalii. Tym razem wzięli oni udział w mistrzostwach świata socca. Na globalnej imprezie również poradzili sobie fenomenalnie. W finale pokonali bowiem Meksyk (3:1), dorzucając do wcześniejszego trofeum również mistrzostwo świata.

Przyszedł jednak czas na ponowne zaprezentowanie się całemu światu. 20 maja 2026 roku reprezentacja Polski w piłce sześcioosobowej zainaugurowała tegoroczną edycję mistrzostw Europy. Na dobry początek "Biało-czerwoni" zmierzyli się z debiutującą na turnieju reprezentacją Czarnogóry. Z racji na ubiegłoroczne osiągnięcia, nasi piłkarze byli naturalnie stawiani w roli faworytów całej imprezy.

W pierwszych minutach spotkania wyraźnie dominowali Polacy. Defensywa rywali już na tym etapie miała pełne ręce roboty. Na ich szczęście, "Biało-czerwoni" dość długo nie mogli wstrzelić się w bramkę. W okolicy 7. minuty wynik meczu mógł otworzyć Dawid Linca. Sprytnie oszukał on golkipera, jednak jego strzał minimalnie minął linię bramkową.

Niewykorzystana okazja zemściła się minutę później. Po składnej akcji rywalom udało się zaskoczyć polskiego bramkarza. Defensywa próbowała jeszcze uratować sytuację, jednak skrzydłowy Czarnogórców był nieco szybszy. Wykorzystał on idealną okazję, doprowadzając do dość nieoczekiwanego wyniku.

Polacy szybko otrząsnęli się z szoku i ze zdwojoną siłą napierali na bramkę Czarnogórców. Wciąż brakowało im jednak skutecznego wykończenia akcji.

W 15. minucie mogło dojść do prawdziwego dramatu Polaków. Rywale przelobowali bowiem wybiegającego z bramki Krystiana Staneckiego. Futbolówka zmierzała wprost do siatki, jednak niemalże z linii wybił ją wspomniany wcześniej Dawid Linca. Dzięki jego interwencji Polacy wciąż tracili do rywali tylko jedną bramkę. Wynik 0:1 utrzymał się do końca pierwszej połowy.

W 24. minucie ilość ataków w końcu dała oczekiwany rezultat. Po strzale Kamila Kucharskiego piłka zmierzała w stronę bramki. Na jej torze stał natomiast Norbert Jaszczak, który całkowicie zmienił tor lotu futbolówki. Ta ostatecznie wylądowała w siatce, zrzucając ogromny kamień z serc piłkarz z kraju nad Wisłą.

To trafienie otworzyło upragniony worek z bramkami. Norbert Jaszczak chwilę później oddał atomowe uderzenie zza pola karnego. Golkiper rywali mógł tylko rozłożyć ręce w geście bezradności, a Polacy osiągnęli upragnione prowadzenie.

Doczekaliśmy się także bramki debiutującego w reprezentacji Jana Pedy. Wykazał się on niemałym opanowanie, zdobywając gola w bardzo efektowny sposób. Podobnie udany debiut zaliczył także Kacper Cetlin, który również wpisał się na listę strzelców. Po dość stresującym początku Polacy wyśmienicie zainaugurowali tegoroczne zmagania mistrzostw Europy.

Na naszych reprezentantów czekają jeszcze dwa grupowe starcia. Zmierzą się oni z Irlandczykami (21 maja 18:00) oraz Bułgarami (22 maja 21:00), którzy w bezpośredniej rywalizacji osiągnęli bezbramkowy remis.

Norbert Jaszczak ponownie bohaterem Polaków





