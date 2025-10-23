Debiut Ziółkowskiego w Romie. Skończyło się fatalnie, zmiana w 30. minucie
Jan Ziółkowski po dobrych wejściach z ławki w meczach AS Roma dostał w końcu szansę gry od pierwszych minut. Polak wyszedł w wyjściowym składzie na mecz z Viktorią Pilzno w trzeciej kolejce Ligi Europy i nie będzie wspominał tego dobrze. Nasz reprezentant został bowiem zmieniony w 30. minucie przy wyniku 0:2, w którym miał swój udział.
Jan Ziółkowski latem odszedł z Legii Warszawa jako jeden z największych talentów na środku obrony w całej Europie. Polak zdecydował się na przenosiny do Rzymu, gdzie związał swoją przyszłość z AS Roma. Ten ruch wydawał się dość ryzykowny, szczególnie z perspektywy gry w narodowych barwach.
Trudno było bowiem ocenić, jak duże szanse na otrzymywanie minuty w Rzymie może mieć Ziółkowski. Trzeba jednak przyznać, że początki w nowych barwach miał udane. Wchodząc z ławki rezerwowych, prezentował wysoki poziom, co przekładało się na pochwały ze strony włoskiej prasy, a także trenera.
Fatalny występ Ziółkowskiego. Gasperini bezlitosny
- Ziółkowski mi zaimponował. Widzę go w treningu i wiem, że to obiecujący zawodnik. Posiada dobre cechy. Ma on jednak nawyk do gry wślizgami. To jedyna wada, nad którą musimy pracować - mówił Gian Piero Gasperini przed spotkaniem z Viktorią Pilzno w trzeciej kolejce Ligi Europy.
W tym meczu włoski szkoleniowiec zdecydował się pierwszy raz wystawić Ziółkowskiego w wyjściowym składzie i niestety nie był to udany debiut od pierwszych minut. W 20. minucie goście zagrali piłkę za plecy obrony gospodarzy, a konkretnie właśnie Ziółkowskiego. Ten w dziecinny sposób przegrał pojedynek, co przełożyło się na stratę pierwszego gola.
Ledwie dwie minuty później czeski zespół prowadził już 2:0, ale tym razem Polak nie miał nic do powiedzenia. Niestety osiem minut później jego występ się zakończył. Trener zdjął Ziółkowskiego po słabym występie, aby wprowadził ofensywnego gracza. O tym spotkaniu reprezentant Polski będzie chciał zapomnieć.