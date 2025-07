Debiut jak marzenie w walce o finał mundialu. Popis jednego aktora, dwa przepiękne trafienia

Szybko stało się jasne, że był to bardzo dobry wybór Enzo Maresci. Już w 18. minucie piłka spadła bowiem pod nogi właśnie Joao Pedro, który znalazł się niepilnowany przed polem karnym i bez zastanowienia kopnął w kierunku bramki strzeżonej przez 44-letniego Fabio. Futbolówka wpadła idealnie za plecy golkipera, a Chelsea wyszła na prowadzenie, choć Pedro nie okazywał swojej radości z szacunku do byłego klubu.

W 36. minucie kibice Chelsea miało prawo na chwilę się zatrzymać. Sędzia Letexier wskazał bowiem na rzut karny po zagraniu ręką Chalobaha. Francuz został jednak wezwany do monitora i po analizie VAR anulował stały fragment gry, tłumacząc kibicom zgromadzonym na stadionie, że ręka była ułożona w sposób naturalny, co uchroniło gracza Chelsea od popełnienia faulu.

W drugiej połowie Chelsea od początku szukała podwyższenia prowadzenia i znów w roli głównej znalazł się Joao Pedro. Brazylijczyk popędził lewym skrzydłem, ściął do środka i huknął nie do obrony z około 12. metrów. Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i zatrzepotała w siatce. To był jeden z ostatnich akcentów Brazylijczyka w tym meczu, który niedługo później zszedł z murawy jako bohater zespołu, który poprowadził do zwycięstwa 2:0 w swoim debiucie. Chelsea w finale zagra z PSG lub Realem Madryt. Mecz o tytuł najlepszej klubowej drużyny świata już w niedzielę.