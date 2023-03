Debiut 40-latka w drużynie narodowej. To było możliwe tylko w tej ekipie

Roberto Di Maio to rodowity Włoch. Większość kariery spędził w Serie B i Serie C. Zanany jest przede wszystkim z występów w Lecce i Rimini.

W czwartek przeszedł do historii futbolu, zaliczając premierowy występ w reprezentacji San Marino. Uczynił to w wieku 40 lat i 183 dni. Tym samym stał się najbardziej zaangażowanym wiekowo debiutantem w historii eliminacji ME i trzecim najstarszym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek wystąpił w tej fazie rywalizacji.