De Zerbi wyjedzie z Ukrainy. Może zostać nowym trenerem Zielińskiego

Już od kilku dni w ukraińskich i włoskich mediach przewijają się plotki na temat przyszłości trenera. Włoch w lutym, tuż po wybuchu wojny, mówił, że ze względu na lojalność ma zamiar zostać w Doniecku.

Wciąż jednak nie ma możliwości ustalenia, kiedy liga ukraińska mogłaby wrócić do gry, bądź gdzie mógłby występować Szachtar i inne czołowe kluby, na razie grające sparingi w różnych miastach Europy.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 12-letni Dima ustalił wynik meczu Lechia Gdańsk - Szachtar Donieck. WIDEO Polsat Sport

Roberto De Zerbi może objąć Napoli

Coraz więcej wskazuje na to, że De Zerbi latem wróci do ojczyzny. Włoch miałby rozwiązać kontrakt z Szachtarem i podjąć pracę w Serie A. Włoskim dziennikarzom taką informację potwierdził były reprezentant kraju, Francesco Graziani. - Mój bardzo dobry przyjaciel, poważna i rzetelna osoba, która dobrze zna De Zerbiego, powiedział, że Roberto na pewno będzie trenerem we Włoszech w przyszłym sezonie - mówi Graziani cytowany przez portal sport.ua.

Według włoskich i ukraińskich mediów De Zerbi najprawdopodobniej przejmie Napoli, prowadzone jak na razie przez Luciano Spalettiego. Zespół spod Wezuwiusza w tym sezonie długo walczył o mistrzostwo Włoch, ale ostatecznie odpadł z wyścigu przez gorsze wyniki w ostatnich kolejkach. W Lidze Europy przegrał w dwumeczu z Barceloną, a z Pucharem Włoch pożegnał się już po pierwszym meczu, przegrywając po karnych z Fiorentiną.

De Zerbi przejął Szachtar w maju 2021 roku i jak do tej pory zdobył z zespołem Superpuchar Ukrainy. Rundę jesienną ligi ukraińskiej zakończył jako lider tabeli, z dwupunktową przewagą nad Dynamem Kijów. Jego umowa z klubem obowiązuje do końca czerwca 2023 roku, ale oczywiście w obecnej sytuacji jest opcja jej przedwczesnego rozwiązania.