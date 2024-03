De Bruyne poza kadrą, nie zagra w hicie z Anglią. Teraz wyszła cała prawda

Kadra Polski będzie musiała niestety do końca drżeć o awans na Euro 2024 i już niebawem podejmie ostatnie próby, by przedostać się na ten turniej mierząc się w barażach z Estonią. Są jednak drużyny narodowe, które - mając już zapewniony udział w ME - ze spokojem podejdą do najbliższej przerwy reprezentacyjnej, a w ich gronie znalazł się m.in. zespół belgijski. Co ciekawe powołania na najbliższe sparingi "Czerwonych Diabłów" nie otrzymał... Kevin De Bruyne, natomiast ma ku temu być pewien konkretny powód...