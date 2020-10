MSK Żylina pokonała 3-1 FK Senica w 12. kolejce ligi słowackiej, a jedną z bramek zdobył Dawid Kurminowski. Dla 21-letniego Polaka to już dziesiąte trafienie w tym sezonie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Popis techniki Ansu Fatiego. Ale przyjęcie piłkarza Barcelony! Wideo INTERIA.TV

Kurminowski otworzył wynik meczu w 24. minucie, zachowując się jak rasowy snajper. Polak odnalazł się w polu karnym, finalizując płaskie dogranie z lewej strony.

Reklama

Dzięki wygranej 3-1 jego Żylina awansowała na trzecie miejsce w ligowej tabeli. Do prowadzącej Dunajskiej Stredy traci aż 10 punktów.

Kurminowski od początku sezonu zdobył już aż 10 bramek dla pierwszej drużyny Żyliny - siedem w lidze oraz trzy w Pucharze Słowacji. Do tego dorzucił dwa gole w drugoligowych rezerwach.



21-letni napastnik w Polsce był zawodnikiem Lecha Poznań, ale już w 2018 roku wypożyczył go słowacki Żemplin Michalovce. W lutym 2019 roku trafił na wypożyczenie do Żyliny, a klub ostatecznie wykupił go w styczniu 2020 roku.

Liga słowacka: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy





Zdjęcie Dawid Kurminowski / Przemysław Szyszka / East News

WG