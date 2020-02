Tylko na chwilę "zaginął" Dawid Janczyk. Były reprezentant Polski, zmagający się z poważnym problemem alkoholowym, odnalazł się na testach w MKS-ie Ciechanów. To klub mazowieckiej klasy okręgowej.

Na testach Janczyk przebywa od dwóch dni. Decyzja o jego ewentualnej przydatności do zespołu zapaść ma w najbliższy weekend.

Na witrynie internetowej ciechanowinaczej.pl czytamy: "Janczyk w środę odbył pierwszy trening z ciechanowską drużyną. Decydujące dla jego ewentualnego angażu mają być najbliższe dni. Ostateczna decyzja może zapaść po zaplanowanym na najbliższą sobotę meczu kontrolnym z Nadnarwianką Pułtusk, w którym napastnik ma pojawić się na boisku".

32-letni snajper, mimo czynnej choroby alkoholowej, co jakiś czas próbuje wrócić do gry w piłkę. W ostatnim czasie próbował swoich sił w Odrze Wodzisław Śląski i w niemieckim FC Blaubeuren (dziewiąty poziom rozgrywkowy). Jego kontrakt został rozwiązany we wrześniu ubiegłego roku już po dwóch miesiącach.

W okresie zimowych przygotowań piłkarz zaoferował swoje usługi Polonii Warszawa i Wisłoce Dębica. Nie spotkał się jednak z zainteresowaniem.

Janczyk to pięciokrotny reprezentant Polski. W drużynie narodowej występował od grudnia 2008 do października 2009 roku. Brał udział wyłącznie w potyczkach towarzyskich. Na murawie spędził łącznie 109 minut. Nie wpisał się na listę strzelców.

Rozpoznawalny stał się w 2007 roku, gdy podczas mundialu U-20 w Kanadzie zdobył trzy bramki. Wkrótce potem trafił z Legii Warszawa do CSKA Moskwa, gdzie miesięcznie zarabiał w przeliczeniu ponad 150 tys. złotych. Stał się bogatym człowiekiem, ale czuł się coraz bardziej samotny. To tam zaczęły się jego problemy z alkoholem. I trwają do dzisiaj...

UKi