David Beckham, były znakomity piłkarz reprezentacji Anglii oraz m.in. Manchesteru United i Realu Madryt, zainwestował w esport, czyli świat wirtualnych rozgrywek. Będzie współwłaścicielem założonej w Londynie organizacji Guild Esports.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. David Beckham oszukał syna podczas gry w teqball'a. Ostatnio zmierzył się ze swoim synem. Wideo INTERIA.TV

W swoim oświadczeniu zapowiedziała ona, że uruchomi akademie graczy i poprowadzi drużyny na różnych arenach esportowych, w tym Rocket League, EA Sports, FIFA i Fortnite.

Reklama

- Jesteśmy zaangażowani w pielęgnowanie i zachęcanie młodych talentów poprzez nasze systemy akademickie i nie mogę się doczekać, aby pomóc naszemu zespołowi Guild Esports się rozwijać - powiedział 45-letni Beckham.

Nie podano szczegółów finansowych. Słynny Anglik jest również współwłaścicielem drużyny w "realnym" futbolu, czyli amerykańskiego Interu Miami.

"Financial Times" doniósł, że Beckham przejął udziały w Guild Esports poprzez DB Ventures, jego osobisty organ inwestycyjny - będzie drugim co do wielkości akcjonariuszem.

"David będzie odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu programu szkoleniowego, realizowanego w naszych akademiach i cieszymy się z jego cennego mentoringu, a także inspiracji, jaką daje młodemu pokoleniu sportowców" - powiedział prezes wykonawczy Guild Carleton Curtis.

bia/ pp/

Zdjęcie David Beckham / AFP

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>