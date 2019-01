David Beckham nabył 10 procent udziałów w piłkarskim klubie Salford City, występującym na piątym poziomie rozgrywkowym w Anglii. Tym samym dołączył do swoich dawnych kolegów z Manchesteru United, którzy przejęli zespół w 2014 roku.

Pięć lat temu byli piłkarze Manchesteru United: Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt oraz bracia Phil i Gary Neville'owie, a także biznesmen Peter Lim przejęli zespół spod Manchesteru. Wówczas zapowiadali, że grający na ósmym poziomie rozgrywkowym klub w ciągu 15 lat wprowadzą na zaplecze Premier League.

Na razie z sześciu szczebli pokonali trzy i są na dobrej drodze, by zrobić następny krok. Salford City zajmuje w tabeli National League trzecie miejsce, ze stratą jednego punktu do lidera.

Nowi właściciele są członkami tzw. Class of 92, grupy przyjaciół, która najpierw dostała się do Manchesteru United, a później wyrosła na pokolenie, które osiągnęło z nim spektakularne sukcesy. Należy do niej również David Beckham, który zdecydował się dołączyć do tego przedsięwzięcia. Wszyscy z Salford City byli w jakiś sposób związani.

- To naprawdę wyjątkowy klub. Pierwsze lata w Manchesterze spędziłem właśnie w Salford. Dojrzewałem tam na wielu płaszczyznach, więc możliwość dołączenia do kolegów jest wspaniałym uczuciem - powiedział Beckham.