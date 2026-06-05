Dariusz Szpakowski wyraził zgodę. Znów w roli głównej. Wraca finał mundialu

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Mundial bez Dariusza Szpakowskiego na komentatorskim stanowisku? Tak, tego scenariusza nie zmieni już żadna siła. Legendarny sprawozdawca dotrzymał słowa i pożegnał się z finałami MŚ przed niespełna czterema laty w Katarze. Ale właśnie teraz "wraca" na Półwysep Arabski w zupełnie nowej roli. Przyjął zaproszenie do udziału w teledysku, który nawiązuje do niezapomnianego finału Argentyna - Francja.

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Dariusz SzpakowskiAFP

W serwisie internetowym TVP Sport zaprezentowano muzyczny klip, w którym główną rolę odgrywa Dariusz Szpakowski. Teledysk nagrano do utworu "Argentyna". Wykonawcą jest twórca o pseudonimie DOBRY.

Opowiedziana w nagraniu historia łączy dwa mundiale - Mexico '86 z tym, który rozegrano w Katarze na przełomie listopada i grudnia 2022 roku. Oba turnieje zakończyły się triumfem "Albicelestes".

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"Argentyno, co ty robisz...?". Dariusz Szpakowski pyta jeszcze raz. Tym razem w muzycznej aranżacji

Bohaterem tego teledysku mógł być tylko Szpakowski. A refrenem - jego słynna fraza z finału ostatniego mundialu: "Argentyno, co ty robisz...?". W odpowiedzi ekipa z Ameryki Południowej sięgnęła wówczas po tytuł mistrza świata, pokonując w serii rzutów karnych Francję.

Jeszcze przed tamtym turniejem legendarny komentator zapowiedział, że będą to jego 12. i zarazem ostatnie finały MŚ. Później długo się wahał, czy pozostać wiernym tej deklaracji. Ostatecznie dotrzymał słowa.

- Bardzo dziękuję za liczne komentarze, a także wiadomości po informacji ogłoszonej przez Telewizję Polską, że nie będę komentował mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Jestem konsekwentny. Po niebotycznym, fenomenalnym, zjawiskowym finale marzeń w Katarze, czyli Argentyna - Francja, pożegnałem się z komentowaniem mundiali - mówił w niedawnej rozmowie z TVP Sport.

- Wtedy po meczu powiedziałem, że od czasu do czasu chciałbym skomentować spotkanie choćby polskiej reprezentacji. Może bym miał inne zdanie, gdyby Polacy grali w tych mistrzostwach świata, ale nie ma co wracać do przeszłości. Jest jak jest - skwitował.

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W maju Szpakowski skończył 75 lat. Pierwszy mundial w roli sprawozdawcy zaliczył w 1978 roku, jeszcze jako wysłannik Polskiego Radia. Na globalnym czempionacie pojawiał się nieprzerwanie co cztery lata. Od 1986 roku już w roli komentatora telewizyjnego.

- Bądźcie państwo z nami, posłuchajcie młodych, bo czas na młodych, natomiast ja zachęcam do oglądania naszych mediów społecznościowych, a także mojego Instagrama, gdzie parę ciekawostek z mundiali będę starał się przemycić - zapowiada Szpakowski, zapraszając do śledzenia zbliżających się finałów MŚ na antenach TVP.

Turniej o mistrzostwo globu zostanie rozegrany w dniach 11 czerwca - 19 lipca. Po raz pierwszy na liście uczestników znalazło się aż 48 ekip.

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