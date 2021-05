Dziś ważny dzień w życiu najbardziej rozpoznawalnego komentatora sportowego w Polsce. Dariusz Szpakowski świętuje w sobotę 70. urodziny.

Legendarny głos i nieśmiertelne cytaty - Dariusz Szpakowski na stałe zapisał się w pamięci wszystkich sportowych kibiców. Jego komentarz przywołuje wspomnienia najważniejszych chwil reprezentacji Polski oraz Ligi Mistrzów.

Dziś komentator i dziennikarz sportowy ma powód do świętowania. Dziś bowiem mija 70 lat, od kiedy Dariusz Szpakowski przyszedł na świat w Warszawie 15 maja 1951 roku.



70. urodziny Dariusza Szpakowskiego

Szpakowski komentuje wydarzenia sportowe w radiu i telewizji już od 1976 roku. Za swoje zasługi został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.



W kierunku legendarnego komentatora wędrują dziś życzenia.



"70. urodziny to wzruszające wspomnienia dzieciństwa, zbyt szybko mijającej młodości i doświadczeń męskich minionych lat. DARKOWI SZPAKOWSKIEMU serdecznie życzę zdrowia i szczęścia rodzinnego. Jako wybitny komentator nadal imponuj emocjonalną narracji i niech tak już zostanie..." - napisał na Twitterze jego wieloletni przyjaciel, Andrzej Strejlau.



Nadchodzące mistrzostwa Europy mają być pożegnalnym turniejem także dla Szpakowskiego. To właśnie on ma skomentować przynajmniej jeden z meczów Polaków oraz finał tegorocznego Euro.

Zdjęcie Dariusz Szpakowski / Rafał Oleksiewicz / Newspix

WG