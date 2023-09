Dariusz Mioduski wycenił Legię Warszawa. Kwota dosłownie zwala z nóg

Dariusz Mioduski od wykupienia udziałów w Legii Warszawa i stania się jedynym właścicielem klubu w 2017 roku z pewnością zebrał więcej głosów krytyki niż pochwał. Bardzo wiele mówiło się o krótkowzroczności, jaką widać w różnych decyzjach, które podejmował dotychczas Mioduski. Krytykowany był oczywiście za to, jak wybierał trenerów i ile czasu dawał szkoleniowcom na pracę.

Dariusz Mioduski wycenił Legię Warszawa

Rola dyrektora sportowego wyraźnie służy działaczowi, który wykonuje bardzo dobrą pracę na tym stanowisku, co pokazuje kadra, jaką dysponuje obecnie Kosta Runjaić. Dzięki drużynie, którą zbudował Zieliński, Legia może teraz myśleć o połączeniu gry w Lidze Konferencji Europy oraz PKO Ekstraklasie. Transfery takie, jak Gila Diasa czy Marco Burcha pokazują, że polski klub rośnie w siłę .

Być może dla Mioduskiego lepszej okazji na sprzedaż może nie być, bo wartość Legii na pewno jest bardzo wysoka. Mimo tego według wszelkich doniesień medialnych właściciel Legii nie myśli o spieniężeniu Legii, o czym informuje Antoni Bugajski z "Przeglądu Sportowego". Według Bugajskiego w jednej z rozmów miała paść kwota, za jaką Mioduski byłby w stanie sprzedać Legię. Zdaniem dziennikarza jest to aż 85 milionów euro .

To przekłada się na niecałe 400 milionów złotych. Być może Mioduski celowo podał tak wysokie oczekiwania, aby potencjalny inwestor nawet nie próbował przekonać go do sprzedaży klubu. 400 milionów złotych musi robić wrażenie.