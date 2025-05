Dariusz Mioduski: Tylko Legia pokonała Chelsea i Betis. Polska pokazała klasę w Europie [WIDEO]

Finał Ligi Konferencji UEFA 2025 na Tarczyński Arenie we Wrocławiu przeszedł do historii nie tylko ze względu na spektakularne zwycięstwo Chelsea nad Realem Betis (4:1), ale także jako wydarzenie symboliczne dla rozwoju polskiej piłki nożnej - organizacyjnie, sportowo i wizerunkowo. Głos w tej sprawie zabrał prezes Legii Warszawa, komentując z perspektywy klubowej i narodowej rangę tego wydarzenia.

"Tak się złożyło, że jesteśmy jedynym klubem, który wygrał z obiema drużynami, które dotarły do finału. To oczywiście nie daje trofeum, ale mówi coś o poziomie naszej drużyny" - podkreślił prezes stołecznego klubu.

"Trochę sercem byłem za Betisem - to ich pierwszy finał, mogła się napisać piękna historia. I przez pierwszą połowę rzeczywiście prezentowali się lepiej. Ale Chelsea pokazała swoją siłę - klasa, doświadczenie, skuteczność."

- "Niezależnie od wyniku, moim zdaniem największym zwycięzcą tego dnia był Wrocław. Rozmawiałem z wieloma gośćmi UEFA, przedstawicielami klubów - wszyscy byli zachwyceni miastem, organizacją, atmosferą. To był pokaz klasy."

Jak podkreślił prezes Legii, Polska od lat buduje silną pozycję w oczach UEFA jako sprawdzony partner organizacyjny. Po Euro 2012, finale Ligi Europy w Gdańsku i teraz Ligi Konferencji we Wrocławiu, nasz kraj zbiera kolejne pozytywne opinie.

"Polska daje dziś znak jakości. Mamy infrastrukturę, doświadczenie, entuzjastycznych kibiców. Ludzie chcą tu przyjeżdżać - i to nie tylko dla meczu, ale dla całej otoczki."

Sezon 2024/25 przyniósł dobre występy dwóch polskich klubów w Europie, co zdaniem prezesa powinno być impulsem do dalszych inwestycji i współpracy na wszystkich szczeblach.

"Nie możemy się zadowalać 15. miejscem w rankingu krajowym UEFA. Polska gospodarka, potencjał i infrastruktura zasługują na miejsce w górnej części europejskiej tabeli. Ale trzeba na to wspólnie pracować - kluby, liga, PZPN, samorządy, rząd. To już nie tylko sport - to polityka, wizerunek kraju, geopolityka nawet."