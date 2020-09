Tego dnia w 1962 roku urodził się Dariusz Dziekanowski - 63-krotny reprezentant Polski, zdobywca 20 bramek z Orłem na piersi, uczestnik mistrzostw świata w 1986 roku, a obecnie ekspert Polsatu Sport.

Dziekanowski w reprezentacji zadebiutował w meczu eliminacyjnym z Maltą, rozgrywanym we Wrocławiu w 1981 roku. Zmienił Andrzeja Szarmacha i po dwunastu minutach strzelił swoją pierwszą bramkę w narodowych barwach. Wszystko działo się na siedem miesięcy przed MŚ na Półwyspie Iberyjskim, na które "Dziekan" ostatecznie nie pojechał, czego wychowanek Polonii Warszawa bardzo żałował.

Dziś można tylko spekulować, czy udział w hiszpańskim mundialu okazałby się potężnym kołem zamachowym dla kariery urodzonego w Warszawie napastnika i wzniósł ją na jeszcze wyższy poziom. Trener mógł go zabrać do Hiszpanii, ale zdecydował się postawić na innych piłkarzy. Co się odwlecze, to nie uciecze - Dziekanowski pojechał na mundial cztery lata później, ale tamte mistrzostwa nie były dla Polaków najbardziej udane.

"Dziekan" to wychowanek Polonii Warszawa, z której przeniósł się do stołecznej Gwardii. Później grał dla innych polskich czołowych klubów - Widzewa Łódź oraz Legii Warszawa. W międzyczasie przeniósł się na Wyspy Brytyjskie - do Celticu Glasgow i Bristol City, by w 1993 roku wrócić do Legii. Przed końcem kariery zakończył jeszcze epizod w niemieckich 1. FC Koeln i Alemannii Aachen, a zakończył ją w Polonii Warszawa.



W reprezentacji Polski w latach 1981-1990 rozegrał 63 spotkania, zdobywając dwadzieścia bramek. Z drużyną narodową do lat 18 zdobył dwukrotnie wicemistrzostwo Europy (1980, 1981). Dziś pracuje jako ekspert i felietonista Polsatu Sport.

Zdjęcie Dariusz Dziekanowski / Zbigniew Czyż / INTERIA.PL

