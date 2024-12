Co prawda, na razie niewiele jest przesłanek, że pod wodzą Michała Probierza staniemy się czołową drużyną Europy, która w rywalizacji z Hiszpanią i Holandią ma równe szanse, ale pora to zmienić. Czas, żeby Probierz zmienił swoją filozofię i zaczął w końcu budować zespół i skończył z eksperymentowaniem. Mam nadzieję, że doświadczenia z meczów z silnymi drużynami podczas Euro 2024, a potem w Lidze Narodów czegoś go nauczyły. Kilka lat temu Adamowi Nawałce udało się sprawić, że mieliśmy silną drużynę, teraz - po roku pracy Michała Probierza - trzeba wymagać tego samego. Potencjał wśród zawodników niewątpliwie mamy, trzeba tylko obrać jakąś konkretną drogę i konsekwentnie nią podążać. Wszyscy mają już dość nieustannego potykania się i obijania od ściany do ściany...

